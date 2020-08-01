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محافظات

وكيل صحة القليوبية ومديرة الرعاية الأساسية يتفقدان عمل الوحدات الصحية فى العيد.. صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قامت الدكتورة سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة بمحافظة القليوبية ترافقها الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية بتفقد عدد من الوحدات الصحية في بعض الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.


وجاءت الجولة بهدف متابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى الوحدات الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت حتاته انه الزيارة استهدفت الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بطوخ والتابعة للإدارة الصحية بقليوب ثم الإدارة الصحية بشبرا غرب وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب الاطمئنان على أماكن إقامة الأطباء وهيئة التمريض والفريق الطبى فى الوحدات الصحية.

واشارت وكيل صحة القليوبية الى انه تم أيضا المرور علي قسم الأطفال المعثور عليهم بالإدارة الصحية بشبرا غرب والاطمئنان على الأطفال والعناية بهم.

وانتهت الجولة بزيارة لمستشفى حميات قليوب تحت التطوير وأثنت وكيل المديرية على الجهد المبذول في تطويرها حتى أصبحت مستشفي حميات يخدم قطاع كبير من سكان المحافظة وساهمت مساهمة كبيرة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وكيل صحة القليوبية ومديرة الرعاية الأساسية يتفقدان عمل الوحدات الصحية فى العيد.. صور
وكيل صحة القليوبية ومديرة الرعاية الأساسية يتفقدان عمل الوحدات الصحية فى العيد.. صور
وكيل صحة القليوبية ومديرة الرعاية الأساسية يتفقدان عمل الوحدات الصحية فى العيد.. صور
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