AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:36 م
القناطر الخيرية
القناطر الخيرية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من الزوار خلال أول يوم من احتفالات عيد الأضحى المبارك وذلك بناء على قرار اللواء عبد الحميد الهجان بالتنسيق مع وزارة الري حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم أهمية مدينة القناطر الخيرية السياحية الا انها اغلقت ابوابها فى شم النسيم الماضي وعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ وضع محمد على حجر أساس القناطر الخيرية عام ١٨٤٧.

وتعد القناطر الخيرية عروس القليوبية نظرا لتاريخها العريق والجمال الفريد الذي ارتبط به المصريون وشكلت جزءا عزيزا من ذكرياتهم والذهاب إليها فى جميع المناسبات نظرا لطبيعتها الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التي تشتهر بها المدينة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية غلق طريقى كورنيش النيل ببنها والقناطر الخيرية ومنع انتظار السيارات مع توفير المسارات البديلة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة باحتفالات عيد الأضحى المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن احتفال العيد بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق أيضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا علي سلامة المواطنين.

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة وووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.
شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد
شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد
شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد
شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد
شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ فى القليوبية خلال العيد.. منع التجمعات وغلق متنزهات القناطر والحدائق والكورنيش

فى أول أيام عيد الفطر.. الهدوء يسود كورنيش بنها وحواجز مرورية لمنع التجمعات.. صور

القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور

انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور

العيد في زمن الكورونا.. غياب الزيارات العائلية والمقابر والمنتزهات

الملاهي الشعبية تفتح أبوابها فى الشارع للأطفال ثانى أيام العيد بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على قرار الفيفا بشأن اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

دعاء ذبح الأضحية والوقت الصحيح للنحر وشروط المضحي

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور