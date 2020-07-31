شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد

خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من الزوار خلال أول يوم من احتفالات عيد الأضحى المبارك وذلك بناء على قرار اللواء عبد الحميد الهجان بالتنسيق مع وزارة الري حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ورغم أهمية مدينة القناطر الخيرية السياحية الا انها اغلقت ابوابها فى شم النسيم الماضي وعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ وضع محمد على حجر أساس القناطر الخيرية عام ١٨٤٧.





وتعد القناطر الخيرية عروس القليوبية نظرا لتاريخها العريق والجمال الفريد الذي ارتبط به المصريون وشكلت جزءا عزيزا من ذكرياتهم والذهاب إليها فى جميع المناسبات نظرا لطبيعتها الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التي تشتهر بها المدينة.





وأعلنت الأجهزة الأمنية غلق طريقى كورنيش النيل ببنها والقناطر الخيرية ومنع انتظار السيارات مع توفير المسارات البديلة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة باحتفالات عيد الأضحى المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن احتفال العيد بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.





وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق أيضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.





كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا علي سلامة المواطنين.





وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة وووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.