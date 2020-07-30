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محافظات

منعا لانتشار عدوى كورونا.. غلق كورنيش النيل والحدائق في القليوبية خلال العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:57 م
القناطر
القناطر
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إبراهيم الهوارى
قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إغلاق كورنيش النيل ببنها والحدائق طوال فترة عيد الأضحى المبارك منعا لتجمعات المواطنيين خلال الاحتفال بالعيد.



وأشار المحافظ في تصريح له اليوم إلى أن تلك الخطوة من باب الحرص على مصلحة المواطنين وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحتى تمر الاحتفالات بسلام.

وناشد الهجان المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والبعد عن التجمعات ليمر العيد بسلام على الجميع.

وأضاف المحافظ أنه تقرر أيضا منع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمنع أي تجمعات على كورنيش النيل في بنها والقناطر الخيرية.

واوضح أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية في القليوبية لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين وتعيين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة.

كما تم التنسيق مع وزارة الري على استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف خلال فترة عيد الأضحى المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وأضاف أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة خلال أيام العيد.
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