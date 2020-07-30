قبل العيد بساعات.. حملات مكثفة على محلات الجزارة في كفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملات موسعة على الأسواق ومحلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى وخلوها من أى أمراض تضر بصحة المستهلكين ومراقبة صحة الأختام حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.





وبحسب بيان، الخميس، جاءت الحملة بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات على الاسواق ومحلات الجزارة وبيع اللحوم قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.









وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملات شارك فيها ادارت الطب البيطرى والادارة الصحية والتموين وقسمي البيئة والاشغالات وقوات الشرطة وفريق من إدارة المتابعة بديوان عام مجلس المدينة ومسئولى الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا حيث تم رصد عددا من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





واكد رفعت أن الحملة استهدفت قرى الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا لمراقبة ومتابعة السلع الغذائية في الأسواق والتأكد من تاريخ الصلاحية وجودة السلع، مشيرًا إلى أن الحملة شملت أيضًا محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من الأختام وصلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض من خلال لجان متخصصة من الصحة والطب البيطرى حفاظًا على صحة أهالينا المواطنين الذين نعمل من أجل راحتهم وحمايتهم من جشع وغش بعض التجار.





وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملات مراقبة ومتابعة والكشف على صلاحية اللحوم والسلع الغذائية بالأسواق مستمرة بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مضيفا أن الأجهزة المختصة منتشرة فى الأسواق والقرى والمدينة لمراقبة حركة الأسواق ورصد المخالفات.





وتابع : نعمل طوال اليوم من أجل راحة وخدمة الأهالى ولن نسمح بأى محاولات للغش أو أضرار لأهالينا المواطنين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا لسيادة القانون على الجميع دون وساطة أو محسوبية اطلاقا مناشدا جميع أصحاب المحلات التجارية والأسواق وبيع اللحوم والجزارة بضرورة الالتزام بالاجراءات الصحيحة التي نص عليها القانون لعدم تحرير المحاضر الأزمة والفورية حيال المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية أهالينا المواطنين الذين نبذل قصارى جهدنا للإرتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على راحتهم.