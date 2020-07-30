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محافظات

لبلاغات العيد.. أرقام هواتف رؤساء الأفرع ومديرى الأزمات بمياه القليوبية

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:57 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى للإبلاغ عن أى أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة وذلك خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك.


وقالت الشركة أنه تم إعلان أرقام مديري الأفرع في إطار سياسة الشركة في استقبال شكاوى العملاء والعمل علي فحصها وحلها بأسرع درجة ممكنة تخفيفا على المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات لاستقبال عيد الأضحى كما أعلنت الشركة أرقام مديري الأفرع على مستوى المحافظة ونوابهم لسرعة تلقى البلاغات والبت فيها فورا.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركة أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بكل فرع بالمحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية بمقر الشركة ببنها استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأشار إلى أنه تم الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أى طفوحات طارئة بالمحافظة خاصة أيام النحر تحسبا لأى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحى.

 مشددا على انتظام العمل بجميع المحطات والأفرع بالمحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع : أنه تم التنبيه على تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى موضحا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى.
لبلاغات العيد.. أرقام هواتف رؤساء الأفرع ومديرى الأزمات بمياه القليوبية
لبلاغات العيد.. أرقام هواتف رؤساء الأفرع ومديرى الأزمات بمياه القليوبية
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