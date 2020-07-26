محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدن طوخ وشبين القناطر لمتابعة منظومة رفع القمامة ورفع التراكمات والإشغالات الموجودة في الشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي للمدينة.









وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مدينه طوخ، حيث لاحظ وجود إشغالات بالشوارع الرئيسية، ووجه بإزالتها فورا وتحرير محاضر مخالفة للمواطنين الذين يتسببون في الإشغالات الموجودة بالشارع.





واستكمل المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بطوخ للاطمئنان على سير العمل، وذلك من خلال غرفة التحكم الموجودة بالمحطة، علما بأن مساحة المحطة تبلغ حوالي 4861م2، حيث تعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى المجاورة وتقلل الجهد والوقت من خلال تقليل عدد الرحلات اليومية إلى المقلب العمومي، حيث تفقد المحافظ مقترح توسعة المحطة لكي تقوم بتجميع وتدوير المخلفات الصلبة بالمحطة.





كما توجه المحافظ لمدينة شبين القناطر لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، حيث وجه الهجان برفع الإشغالات بجوار مزلقان شبين القناطر وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة ورفع الإشغالات أولا بأول.





كما تفقد الحملة الميكانيكية لمجلس مدينه شبين القناطر للوقوف على مدى التزام جميع خطوط سير السيارات، وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.





ووجه الهجان مدير الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة شبين القناطر بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات، ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع التأكيد على استمرار أعمال الصيانة الدورية.