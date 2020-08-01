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ثقافة

حكايات من زمن فات.. قصة اكتشاف سعيد صالح على يد حسن يوسف.. وسر رفض يونس شلبى حضوره حفل زفافه

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:45 م
سعيد صالح ويونس شلبى
سعيد صالح ويونس شلبى
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طارق موسى

كثيرة هى الحكايات والأسرار فى حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التى غالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافى والإبداعى، ويحاول "صدى البلد" من خلال باب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على  المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.


 ومن بين هؤلاء الفنان الراحل سعيد صالح الذى تحل اليوم، السبت، ذكرى وفاته الموافقة 1/08/2014، والذي نستعرض فى هذا التقرير حكاية اكتشافه على يد الفنان حسن يوسف وسبب رفض يونس شلبى حضوره لحفل زفافه.


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اكتشف سعيد صالح فنيا الفنان حسن يوسف وقدمه إلى المسرح، وكانت من ‏أولى مسرحياته "هالو شلبي"، ثم قدم بعد ذلك المسرحية كاسحة النجاح "مدرسة المشاغبين" التي ظلت تعرض لمدة 6 سنوات، وأتبعها بمسرحية "العيال كبرت" مع نفس طاقم العمل، والتي يعتقد الكثيرون أنها فاقت نجاح سابقتها. ‏


 في حفل زفاف يونس شلبي طلب من سعيد صالح ومن كل أصدقائه الفنانين الذين شاركوه مسرحية المشاغبين وأفلامه السينمائية عدم الحضور، وكان صريحا معهم في إعلان السبب، حيث قال لهم إنه لا يستطيع توفير طعام سوى لعدد قليل من المدعوين وهم أقاربه وأقارب العروسة، إضافة إلى أنه يريد إقامة حفل زفاف بسيط بدون مطربين، أو حفلات رقص أو غيره، ولكن سعيد صالح رفض الطلب وفوجئ يونس شلبي بزميله يدخل قاعة الحفل ومعه عشرات الزملاء من الفنانين وعندما شاهدهم يونس شلبي شعر بصدمة كبيرة وأخبرهم أنه لا يوجد طعام لهم، وتقبلوا ذلك بصدر رحب وأبلغوه أنهم يريدون مشاركته فرحته بيوم عمره.

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