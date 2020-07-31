حكايات من زمن فات.. أسرار سجن سعيد صالح 3 مرات ورفضه دور العمدة سليمان غانم في ليالي الحلمية

كثيرة هى الحكايات والأسرار فى حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التى غالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافى والإبداعى، ويحاول "صدى البلد" من خلال باب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

ومن بين هؤلاء الفنان الراحل سعيد صالح الذى تحل اليوم ذكرى مولده الموافق 31/07/1938، والذي نستعرض فى هذا التقرير حكاية سجنه بسبب التهكم على رؤساء مصر، ورفضه دورالعمدة سليمان غانم فى ليالى الحلمية .

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اشتهر سعيد صالح بالخروج عن النص في الأعمال المسرحية، وكان يرى ذلك نوع من الاندماج مع الشخصية، ولكنه دفع الثمن عام 1983، عندما قال في مسرحية "لعبة اسمها الفلوس": "أمي اتجوزت ثلاث مرات.. الأول وكلنا المش، والتاني علمنا الغش، والثالث لا بيهش ولا بينش"، حيث تسببت هذه الجملة في اتهامه بالسخرية من رؤساء مصر الثلاثة، جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر، وأعقبها سجنه مرتين، أشهرهما عام 1991، بتهمة تعاطي مخدر الحشيش، ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، وعلق عليها سعيد صالح لاحقًا بتأكيده أن حبسه جاء بسبب طول لسانه- حسب قوله.

من الأشياء الغريبة التى عرفت عن سعيد صالح، أنه رفض عدد من الأدوار التاريخية، التى قدمها آخرون وأصبحت من أشهر المسلسلات والأفلام في مصر، فقد عرض عليه دور "العمدة سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية" أحد أيقونات الدراما المصرية، وقدم الدور بدلا منه الفنان صلاح السعدني، وقيل أيضا أن دور صلاح السعدني في مسلسله الشهير "أرابيسك" عرض فى البداية أيضا على سعيد صالح ورفضه.