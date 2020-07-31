حكايات من زمن فات.. أسرار سجن سعيد صالح 3 مرات ورفضه دور العمدة سليمان غانم في ليالي الحلمية

ومن بين هؤلاء الفنان الراحل سعيد صالح الذى تحل اليوم ذكرى مولده الموافق 31/07/1938، والذي نستعرض فى هذا التقرير حكاية سجنه بسبب التهكم على رؤساء مصر، ورفضه دورالعمدة سليمان غانم فى ليالى الحلمية .
اشتهر
سعيد صالح بالخروج عن النص في الأعمال المسرحية، وكان يرى ذلك نوع من الاندماج مع
الشخصية، ولكنه دفع الثمن عام 1983، عندما قال في مسرحية "لعبة اسمها
الفلوس": "أمي اتجوزت ثلاث مرات.. الأول وكلنا المش، والتاني علمنا
الغش، والثالث لا بيهش ولا بينش"، حيث تسببت هذه الجملة في اتهامه بالسخرية
من رؤساء مصر الثلاثة، جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر،
وأعقبها سجنه مرتين، أشهرهما عام 1991، بتهمة تعاطي مخدر الحشيش، ثم أفرج عنه لعدم
كفاية الأدلة، وعلق عليها سعيد صالح لاحقًا بتأكيده أن حبسه جاء بسبب طول
لسانه- حسب قوله.