في ذكرى رحيله.. سعيد صالح: لولا هذا السبب لتفوقت على عادل إمام.. فيديو





استضاف الإعلامي الكبير عمرو الليثى الفنان سعيد صالح في أحد البرامج و تحدث عن تاريخه الفني و أعماله التي كانت دائما تنال إعجاب شريحة كبيرة من الشعب المصري .





قال سعيد صالح " كل أعمالي الفنية لم أبتزل فيها بل لكل عمل هدف و فكره كنا نسعى لتوصيلها للمجتمع بطريقة بسيطة يمكن استيعابها بشكل كوميدي " .





و أضاف صالح " لم يستغلني المخرجين و المنتجين و لم يستغلو موهبتي ، فأنا أرى نفسي مازال لدي القدرة على التمثيل و الإبداع أيضا" .





و أشار إلى أنه دخل في صدام مع وزير التربية و التعليم في الوقت الذي عرضت فيه مسرحية مدرسة المشاغبين بسبب الفكرة التي تدور حولها المسرحية من هروب الطلبة و كرههم للتعليم و كان رده واضحا على تلك المصادمة " العيب في المنظومة مش فينا ، إحنا كنا بنوريكو ايه اللي بيحصل" .





و تابع صالح .. كان ممكن أكون أشهر من عادل إمام و لكن حبي للموسيقى عطلني كثيرا عن التمثيل .







رحل الكوميديان الشهير بـ"فتى المسرح" سعيد صالح عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2014 بعد إصابته بأزمة قلبية حادة .