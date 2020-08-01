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منوعات

في ذكرى رحيله.. سعيد صالح: لولا هذا السبب لتفوقت على عادل إمام.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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مريم صليب
رحل الكوميديان الشهير بـ"فتى المسرح" سعيد صالح عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2014 بعد إصابته بأزمة قلبية حادة . 

استضاف الإعلامي الكبير عمرو الليثى الفنان سعيد صالح في أحد البرامج و تحدث عن تاريخه الفني و أعماله التي كانت دائما تنال إعجاب شريحة كبيرة من الشعب المصري . 

قال سعيد صالح " كل أعمالي الفنية لم أبتزل فيها بل لكل عمل هدف و فكره كنا نسعى لتوصيلها للمجتمع بطريقة بسيطة يمكن استيعابها بشكل كوميدي " . 

و أضاف صالح " لم يستغلني المخرجين و المنتجين و لم يستغلو موهبتي ، فأنا أرى نفسي مازال لدي القدرة على التمثيل و الإبداع أيضا" . 

و أشار إلى أنه دخل في صدام مع وزير التربية و التعليم في الوقت الذي عرضت فيه مسرحية مدرسة المشاغبين بسبب الفكرة التي تدور حولها المسرحية من هروب الطلبة و كرههم للتعليم و كان رده واضحا على تلك المصادمة " العيب في المنظومة مش فينا ، إحنا كنا بنوريكو ايه اللي بيحصل" . 

و تابع صالح .. كان ممكن أكون أشهر من عادل إمام و لكن حبي للموسيقى عطلني كثيرا عن التمثيل . 


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