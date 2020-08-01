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أخبار البلد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:39 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
وصلت اليوم السبت، أولى رحلات مصرللطيران القادمة من مطار  بغداد إلى مطار شرم الشيخ، وعلي متنها ١٤٠ سائحا عراقيا لزيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بمعالمها السياحية .

وكانت إدارة الرحلات الخاصة بمصرللطيران قد تعاقدت مع إحدى شركات السياحة علي تنظيم سلسلة رحلات مباشرة شارتر من بغداد الي شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس الحالي وسبتمبر واكتوبر  لنقل مجموعة من السائحين العراقيين الي مصر .

تاتي تلك الرحلات فى إطار توجيهات  وزاره الطيران المدني لتشجيع الحركه  الوافده الي المقاصد السياحيه المصرية  ،والدفع بالحركة الجوية فى اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية، من وإلى كافة أنحاء العالم.
أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد
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