أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

وصلت اليوم السبت، أولى رحلات مصرللطيران القادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ، وعلي متنها ١٤٠ سائحا عراقيا لزيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بمعالمها السياحية .





وكانت إدارة الرحلات الخاصة بمصرللطيران قد تعاقدت مع إحدى شركات السياحة علي تنظيم سلسلة رحلات مباشرة شارتر من بغداد الي شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس الحالي وسبتمبر واكتوبر لنقل مجموعة من السائحين العراقيين الي مصر .



