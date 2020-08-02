جنون المعدن الأصفر يتواصل وعيار 21 بــ877 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 752 جنيه، بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 7016 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت