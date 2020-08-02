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اقتصاد

جنون المعدن الأصفر يتواصل وعيار 21 بــ877 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:02 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب  خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 أغسطس 2020.

وسجل سعر الذهب عيار 24  نحو 1003 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 877 جنيها.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 752 جنيه،  بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو  7016 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت

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