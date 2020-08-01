الذهب مستقر بمستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، وتحديدا اليوم السبت، بعد زيادتها أمس الجمعة بمتوسط 4 جنيهات بمحالات الصاغة.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليووم نحو 877 جنيه .

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أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لـ1002 جنيه مقارنة .





وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 752 جنيه .





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 585 جنيه مقابل 581 جنيه أمس.





سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7016 جنيه و أوقية الذهب نحو 31.2 ألف جنيه و كليو الذهب نحو 1.002 مليون جنيه .

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية