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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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أحمد علام

ارتفعت أسعار جرام الذهب في مصر  خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2020 ليسجل عيار 21 نحو 873 جنيهًا بعد أن كان يسجل 872 جنيهًا.

 

أسعار الذهب في مصر 



وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:


  وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 998  جنيه .


وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 873 جنيهات.


 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 748 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .


وجاء سعر الجنية الذهب نحو  6984 جنيهًا 

.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية

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