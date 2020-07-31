أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى فى مصر اليوم الجمعة 31-7-2020

انخفضت أسعار جرام الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2020 أول أيام عيد الأضحى المبارك ليسجل عيار 21 نحو 871 جنيهًا بعد أن كان يسجل 873 جنيهًا.





أسعار الذهب في مصر أول أيام عيد الأضحى









وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:









وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 995 جنيه .





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 871 جنيهات.









وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 747 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .









وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 6968 جنيهًا





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وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.









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