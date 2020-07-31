AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى فى مصر اليوم الجمعة 31-7-2020

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
انخفضت أسعار جرام الذهب في مصر  خلال  تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2020 أول أيام عيد الأضحى  المبارك ليسجل عيار 21 نحو 871 جنيهًا بعد أن كان يسجل 873 جنيهًا.
 

أسعار الذهب في مصر أول أيام عيد الأضحى


وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:


  وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 995  جنيه .

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 871 جنيهات.


 وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 747 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .


وجاء سعر الجنيه الذهب نحو  6968 جنيهًا 

.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جميع الأعيرة.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020

بقيمة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-6-2020

ارتفاع خيالي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 29-6-2020

14 جنيها.. ارتفاع في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الذهب يسجل ارتفاعا جديدا بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 يوليو 2020

ترشيحاتنا

موعد صلاة عيد الأضحى.. كيفية أدائها فى المنزل وصيغة التكبيرات

بطريقة كوميدية.. أحمد حلمي يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

إسلام محارب يكشف تفاصيل مثيرة عن نهائي إفريقيا الشهير أمام الترجي.. فيديو

خيرهم أنفعهم للناس.. خطيب عيد الأضحى: التضحية تشمل أنواعا كثيرة لإسعاد الآخرين

البرلمان الإيطالي يصوت على رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته.. فيديو

مشروع قانون جديد يعرض الموظفين للفصل من العمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور