AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع ثروات 3 مليارديرات يعملون في التعدين.. تعرف عليهم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ارتفعت ثروات 3 مليارديرات يعملون في التعدين خلال استثمارهم وفقًا لنهج المدرسة القديمة. 


ويعتبر المليارردير السعودي محمد العمودي، والروسيان ألكساندر نيسس، وسوليمان كيريموف ، من أكثر المليارديرات استثمارًا في الذهب بالعالم لتزيد ثرواتهم بنحو 2.8 مليار دولار وجاء ذلك وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليونيرات.

ووصلت ثروة كيريموف إلى 6.6 مليار دولار تتحكم عائلة كيريموف في 77% من شركة بوليلاس التي تعتبر اكبر شركة تعدين روسية، وأضاف نحو 1.6 مليار دولار إلى ثروته، بعد أن زادت أسهم شركته مرتين. بنحو 3.7 مليار دولار

كما ارتفعت  ثروة نيسي، الذي تمتلك مجموعته أي سي تي، نحو 27% من بوليمارت إنترناشونال، وبلغت ثروة العمودي حاليا إلى نحو 9.2 مليار دولار.

يذكر ان اسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وسط توقعات باستمرار الصعود خلال الفترة المقبلة وتحطيم أرقام قياسية أخرى.

وتشير التوقعات إلى أن مشترين جددًا كانوا سببًا في الصعود المتواصل للذهب، وجاء ذلك في ظل الإقبال الكبير على المعدن النفيس الذي يتحوط المستثمرون حاليا من مخاطر التضخم المتوقعة 

ووسط سكون المشترين التقليديين للذهب، خاصة الصينيين والهنود، فإن المشترين الجدد، وهم صناديق المعاشات وشركات التأمين، كانوا وراء توجه الذهب بقوة نحو 2000 دولار للأونصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم أزمة كورونا.. ثروات أغنياء الولايات المتحدة تشهد زيادة قدرها 434 مليار دولار

أكثر من نصف تريليون دولار.. ثروات مليارديرات أمريكا تقفز خلال كورونا

منجم ذهب.. برلماني: الكشف الجديد يضع مصر على خريطة الذهب العالمية

بينها اثنتان عربيتان | 15 دولة يعيش فيها المليارديرات.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

إصابة 38 شخصا فى انقلاب أتوبيس بـ قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى

نيللي كريم: أعيش قصة حب.. وأبنائى وافقوا على زواجي مرة أخرى

منح المالك 40% والمستأجر 60% من القيمة البيعية للمحل حال تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم غير السكنى

بعد خطأ الإذاعة.. مفتي الجمهورية: صوم المصريين اليوم صحيح

صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على هذا اللاعب

مخرج صاحب المقام: يسرا بكت بعد مشاهدة الفيلم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد