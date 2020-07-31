ارتفاع ثروات 3 مليارديرات يعملون في التعدين.. تعرف عليهم

ارتفعت ثروات 3 مليارديرات يعملون في التعدين خلال استثمارهم وفقًا لنهج المدرسة القديمة.





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ويعتبر المليارردير السعودي محمد العمودي، والروسيان ألكساندر نيسس، وسوليمان كيريموف ، من أكثر المليارديرات استثمارًا في الذهب بالعالم لتزيد ثرواتهم بنحو 2.8 مليار دولار وجاء ذلك وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليونيرات.





ووصلت ثروة كيريموف إلى 6.6 مليار دولار تتحكم عائلة كيريموف في 77% من شركة بوليلاس التي تعتبر اكبر شركة تعدين روسية، وأضاف نحو 1.6 مليار دولار إلى ثروته، بعد أن زادت أسهم شركته مرتين. بنحو 3.7 مليار دولار





كما ارتفعت ثروة نيسي، الذي تمتلك مجموعته أي سي تي، نحو 27% من بوليمارت إنترناشونال، وبلغت ثروة العمودي حاليا إلى نحو 9.2 مليار دولار.





يذكر ان اسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وسط توقعات باستمرار الصعود خلال الفترة المقبلة وتحطيم أرقام قياسية أخرى.





وتشير التوقعات إلى أن مشترين جددًا كانوا سببًا في الصعود المتواصل للذهب، وجاء ذلك في ظل الإقبال الكبير على المعدن النفيس الذي يتحوط المستثمرون حاليا من مخاطر التضخم المتوقعة



