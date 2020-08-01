100 سائح بنجالي يزورون دير سانت كاترين في ثاني أيام عيد الأضحى

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، عدداً من السائحين من مختلف جنسيات العالم، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.





وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 195 سائحًا، بينهم 100 سائح بنجالي، قاموا بزيارة دير سانت كاترين، و 95 زائرًا مصريًا.









وأكد رئيس المدينة أن جميع السائحين يقومون بتنفيذ برنامجهم السياحي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، ويجري تأمين الوفود السياحية على أعلى مستوى.









وقال توني كازمياس مستشار مطران دير سانت كاترين، إن جرى فتح الدير لاستقبال الزائرين على مجموعات، كل مجموعة لا يزيد عددها عن 20 سائحًا فقط، ولا تزيد مدة الزيارة عن 10 دقائق، وتقتصر على زيارة بئر سيدنا موسى و شجرة العليقة فقط ، و دون فتح مضيفة الدير.









وأوضح، أن موعد دخول الدير على مدار خمسة أيام، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا، فيما عدا الجمعة والأحد والأعياد الكبيرة للدير ؛ وأكد أن الإجراءات سيجري تخفيفها الشهر المقبل وفتح المتحف تدريجيًا













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