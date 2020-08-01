الكمبيوتر يغتال روح السينما.. طارق الشناوى لـ صدى البلد: صاحب المقام مصنوع بحرفية شديدة





وقال طارق فى تصريح لـ "صدى البلد" : فيلم صاحب المقام مصنوع بحرفية شديدة ويستحق كل أبطال العمل والقائمون عليه التحية لتقديم عمل جيد فى وقت قلت فيه الاعمال الجيدة.





واضاف الشناوى : " الفيلم يطرح فكرة جدلية على المستوى الفكرى والدرامى والجدلا هناك وارد وصحى ومطلوب خاصة الجانب الصوفى الذى يغلفه العمل الفنى.





وأوضح الشناوى ان أكثر الامور سلبية هو عرض الفيلم على شاشة الكمبيوتر عبر منصة الكترونية وهو ما اثر سلبيا على العمل كفيلم سينمائى و ارى ان دور العرض هى روح السينما وشاشة الكمبيوتر تغتال هذه الروح.





يذكر ان فيلم صاحب المقام يقوم ببطولته يسرا واسر ياسين وبيومى فؤاد وتاليف ابراهيم عيسى واخراج محمد العدل.

كشف الناقد طارق الشناوى عن رايه فى فيلم "صاحب المقام" الذى يعرض بشكل حصرى على منصة شاهد فى موسم عيد الاضحى السينمائى.