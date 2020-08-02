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فن

انتوا أحلى حاجة.. لطيفة تشارك جمهورها فيديو جديدا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:25 م
لطيفة
لطيفة
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ندى فكري
نشرت الفنانة التونسية لطيفة فيديو جديد لها من اغنية احلي حاجة فيا وذلك عبر حسابها بموقع تبدل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لطيفة علي الفيديو قائلة: "انتوا أحلى حاجة فيا ..صباح الفل عليكم .. مين بيحب البوم #احلى حاجة فيا واكتر اغنية حبيتوها منه ؟! اكتبولي لي الكومنتات...لطيفة".

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وكانت أعلنت لطيفة، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب".

وقالت لطيفة إنها خلال أيام سوف تطرحها عبر قناتها على يوتيوب وأنها تهديها لكل جمهورها الذى حضر مهرجانات تونس العام الماضى.

وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.

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