الصحة السعودية تكشف عن الإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة كورونا خلال الحج.. فيديو

كشف حمد العتيبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، عن الإجراءات الصحية المتبعة في الحج للموسم الحالي في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.





وقال العتيبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إن الأمور تسير وفقا للمخطط له، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية مهتمة بشكل كبير بخروج موسم الحج العام الحالي بكل سلام في ظل وباء كورونا الذي يضرب العالم.





وأضاف العتيبي، أن مناسك الحج تتسم بكل هدوء وسلاسة وسهولة ويسر، لافتا إلى أن ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، مكبرين عند الرمي، اقتداءً بالنبي (صلى الله عليه وسلم)،

وتابع حمد العتيبي، أن من ضمن الإجراءات التي وضعتها المملكة في عملية الحج للعام الحالي في ظل الوباء تم اقتصار الحج على المقيمين وبحد أقصى 10 آلاف شخص، لافتا إلى أنه كل 10 أشخاص يكونوا على مسافة 50 متر.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أنه من ضمن التعليمات عدم لمس الحجاج للكعبة المشرفة.







