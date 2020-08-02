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اقتصاد

تجاوز الـ 1000 جنيه.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:28 م
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية ارتفاعات متتالية وقفزات كبيرة إلى أن وصل سعر جرام الذهب  عيار 24  إلى نحو 1003 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 877 جنيها وسجل سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 752 جنيه،بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو  7016 جنيهًا.

وقال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة 6 أكتوبر ، إن أسعار الذهب ارتفعت
نتيجة زيادة الطلب العالمي عليه بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف  الادريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"،أن التوترات تجعل  المستثمرين يتجهون بشكل أكبر
للاستثمار في الذهب، وذلك لأن الذهب هو الملاذ الآمن لكافة المستثمرين والأفراد في أوقات الحروب والأزمات والأوبئة.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة
ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10%
من سعر جرام الذهب، وكلما زادت.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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