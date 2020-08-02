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محافظات

ثالث أيام العيد.. رفع 2254 طنا من القمامة والمخلفات من مدن ومراكز كفر الشيخ .. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:25 م
رفع المخلفات والقمامة
رفع المخلفات والقمامة
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.


وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم بلغت 2254 طنًا في 13 مركز ومدينة، مشيرًا إلى رفع 470 طنًا من مركز كفر الشيخ فقط.


يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.


ووجه محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية.


وشدد على متابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.
ثالث أيام العيد.. رفع 2254 طنا من القمامة والمخلفات من مدن ومراكز كفر الشيخ .. صور
ثالث أيام العيد.. رفع 2254 طنا من القمامة والمخلفات من مدن ومراكز كفر الشيخ .. صور
ثالث أيام العيد.. رفع 2254 طنا من القمامة والمخلفات من مدن ومراكز كفر الشيخ .. صور
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