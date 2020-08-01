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محافظات

خلال ثاني أيام العيد.. رفع 2225 طنًا من القمامة والمخلفات بـ كفر الشيخ

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:18 م
رفع القمامة والمخلفات
رفع القمامة والمخلفات
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محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات والقمامة، التي جرى رفعها، اليوم السبت بلغت، 2225 طنًا في 13 مركزا ومدينة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.


يأتي هذا ضمن خطة محافظة كفر الشيخ لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.


وأكد محافظ كفر الشيخ،  استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية، خلال أيام عيد الاضحي المبارك.


في سياق متصل، وجه محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية.


وشدد المتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.


خلال ثاني أيام العيد.. رفع 2225 طنًا من القمامة والمخلفات بـ كفر الشيخ
خلال ثاني أيام العيد.. رفع 2225 طنًا من القمامة والمخلفات بـ كفر الشيخ
خلال ثاني أيام العيد.. رفع 2225 طنًا من القمامة والمخلفات بـ كفر الشيخ
خلال ثاني أيام العيد.. رفع 2225 طنًا من القمامة والمخلفات بـ كفر الشيخ
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