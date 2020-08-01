كيف شارك الأقباط في الاحتفال بعيد الأضحى بالإسماعيلية؟

حرص عدد من المسيحيين على مشاركة إخوانهم المسلمين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك في محافظة الإسماعيلية، حيث احتفلت الأسر المسيحية بعيد الأضحي المبارك، وشاركوا بصور من الأجواء الاحتفالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وتقول ليديا عزت، "كل عام نحتفل بأعياد الإخوة المسلمين لأننا نسيج واحد، وقبل أن نقدم لهم التهنئة، تقوم والدتي بتنظيف الشقة وغسل السجاد والستائر وتقول لنا عيد المسلمين عيدنا، ويحضر والدنا لحمة العيد من الجزار وناكل طوال ايام العيد الفتة واللحمة والرفاق، ونبادل جيرانا المسلمين اطباق الحلوة المميزة كما نحضر معهم يوم ذبيح الأضحية من باكر اول يوم عيد الاضحي، ونقدم لهم التهنئة".





وقالت رشا حلمي "نشارك عائلتنا في شراء عجل، يذبح اول يوم العيد ويوزع لحمته علينا وعلي الغلابة، هكذا نشارك اخوانا احتفالاتهم نفرح سويا بالأيام المباركة الطاهرة، فهي وحدها القادرة علي تجميعنا بدون فرقة".





وعلقت ايريني سمير، قائلة "من ايام جدتي واحنا بنحتفل بأعياد الإخوة المسلمين سواء بشراء ملابس العيد لو عمل الكحك والنواعم او لشراء اللحمة وطبعا تنظيف البيت، وكمان بنخرج مع اصدقائنا وجيرانا المسلمين، الاعياد بتجمعنا".









وقالت ميرنا شنودة "ماما فطرتنا اول يوم العيد فتة، واخدنا عيدية، وجبنا لبس جديد للعيد وجبنا للاطفال لعب وبلاغين، واحتفلنا مع اخوانا المسلمين".





وقدم عدد من التنفيذيين المسيحيين بمحافظة الإسماعيلية، التهنئة للمسلمين في أعيادهم من خلال رسائل نصية عبر الهاتف او منشورات عبر فيس بوك.



