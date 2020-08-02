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الفنان محمد رجب: دور الشخصية الشريرية في بدايتي الفنية كان عاملي أزمة نفسية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:26 م
محمد رجب
محمد رجب
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عادل نصار
قال الفنان محمد رجب، إن الادوار الفنية التي تحمل الشخصية الشريرة تظهر إمكانيات الممثل الحقيقة، مضيفا أن العباقرة هم من استطاعوا تأدية دور الشر بكل نجاح.

وأضاف رجب، في حواره مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج "أحلى النجوم"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن من الصعب على الممثل أن يكون له طعم واحد، والتنوع مطلوب جدا في المجال الفني.

وتابع الفنان محمد رجب، أنه في بدايته الفنية كان يظهر بدور الشخص الشرير لفترة طويلة، مؤكدا أن دور الشرير كان عملي أزمة نفسية حقيقة.

وأكمل الفنان، أن مسلسل «لقاء على الهواء» أول لقاء لي بعيدا عن دور الشر ووقتها ظهرت بأدوار جديدة وهذا المسلسل كان سبب "سعدي وبعده دخلت في اتجاه مختلف تماما وانطلقت بأعمال فنية حققت نقلة في طريقي الفني".

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