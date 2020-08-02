محمد رجب يكشف تفاصيل معاناته من الاكتئاب لمدة عام ونصف

كشف الفنان محمد رجب ، عن تفاصيل دخوله في حالة اكتئاب لمدة عام كامل ونصف، مؤكدا أنه في تلك الفترة كان لا يريد التواصل مع الناس وقرر البعد عن الجميع. دخوله









وأضاف رجب ، في حواره مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج "أحلى النجوم"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأحد، قائلا: "مررت بفترة اكتئاب لمدة عام كامل، متابعا أنه بسبب موضوع فيلم كنت احلم به طيلة عمري وهو فيلم صابر جوجل".









وتابع: "هذا العمل تم الصرف عليه بميزانية ضخمة وكنت أريد أن أحقق به حلما كبيرا"، مردفا: هذا العمل لم ينجح بسبب دور العرض القليلة.









وأكمل الفنان محمد رجب، أنه تم عرض هذا الفيلم في 20 دار عرض فقط، وهذا العدد قليل وتسبب بشكل مباشر في عدم النجاح لهذا العمل، مشيرا إلى أهم عنصر نجاح لأي عمل هو نسبة الإيراد التي يحققها بعد العرض.



