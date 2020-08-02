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أخبار العالم

البحرين تعلن عودة طيرانها إلى الكويت

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:02 م
طيران الخليج
طيران الخليج
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محمود نوفل
كشفت شركة طيران الخليج بمملكة البحرين عن استئناف رحلاتها إلى دولة الكويت من جديد بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كوفيد 19 والتي ضربت العالم في الربع الأول من هذا العام.

وعبرت الشركة البحرينية في بيان لها اليوم عن فخرها واعتزازها باستئناف رحلاتها الي دولة الكويت من جديد بعد التوقف الذي اصاب عالم الطيران في كل دول العالم وفق ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

وجدير بالذكر ان شركة طيران الخليج بمملكة البحرين قد قامت بتسيير رحلاتها بين الكويت والبحرين منذ العام 1959 دون توقف إلا في فترة انتشار جائحة كورونا.

وأكدت الشركة البحرينية علي استمرارها في العمل عن كثب مع السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها بمجرد فتح المطارات في تلك الوجهات.
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