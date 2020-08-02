أحمد إبراهيم يتغزل فى طليقته أنغام.. ويكشف مفاجأة عن أغنية حالة خاصة جدا

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق الفنانة أنغام: " بعد سنين كتير هانعرف قيمة الفنانة أنغام، أكتر لأن المطربات اللى زى أنغام اللى هما بيشتغلوا طول الوقت و عندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم جدا و اللى بيفهموا موسيقى هايندموا أنهم مسمعوش أنغام وغيرها، مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقى.
وفاجأ الإعلامى رامى رضوان الموزع أحمد إبراهيم، خلال حوار خاص لـ برنامج مساء دي إم سي، بفكرة لعبة عبارة عن كلمات متلخبطه للأغانى وكانت من ضمن الأغانى كلمات أغنية "حالة خاصة جدا"، للمطربة أنغام ليعرفها على الفور أحمد ابراهيم ويبدأ بغنائها.
وكشف الموزع الموسيقي أن أغنية حالة خاصة جدا كانت أول أغنية نشتغل عليها فى الألبوم الغنائي الذى قدمت فيه لأنغام ٦ أغانى منهم أغاني مثل "مطمنة" و "حبايبنا"
وعن أغانى المهرجانات قال: "أنا ذوقيا لا أحب هذا النوع ولا أسمعه ولا اشتغل عليه لكن هو شكل موجود وله جمهور والناس بتحبه وبتشغله فى الأفراح والجمهور له حق يسمع اللى يحبه".