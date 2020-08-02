أحمد إبراهيم يتغزل فى طليقته أنغام.. ويكشف مفاجأة عن أغنية حالة خاصة جدا

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق الفنانة أنغام : " بعد سنين كتير هانعرف قيمة الفنانة أنغام، أكتر لأن المطربات اللى زى أنغام اللى هما بيشتغلوا طول الوقت و عندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم جدا و اللى بيفهموا موسيقى هايندموا أنهم مسمعوش أنغام وغيرها، مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقى.









وفاجأ الإعلامى رامى رضوان الموزع أحمد إبراهيم ، خلال حوار خاص لـ برنامج مساء دي إم سي، بفكرة لعبة عبارة عن كلمات متلخبطه للأغانى وكانت من ضمن الأغانى كلمات أغنية "حالة خاصة جدا"، للمطربة أنغام ليعرفها على الفور أحمد ابراهيم ويبدأ بغنائها.









وكشف الموزع الموسيقي أن أغنية حالة خاصة جدا كانت أول أغنية نشتغل عليها فى الألبوم الغنائي الذى قدمت فيه لأنغام ٦ أغانى منهم أغاني مثل "مطمنة" و "حبايبنا"





وعن أغانى المهرجانات قال: "أنا ذوقيا لا أحب هذا النوع ولا أسمعه ولا اشتغل عليه لكن هو شكل موجود وله جمهور والناس بتحبه وبتشغله فى الأفراح والجمهور له حق يسمع اللى يحبه".



