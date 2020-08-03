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تعليق ناري من زاهي حواس على بيع الأثار المصرية في الخارج

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:01 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
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عادل نصار
فتح عالم المصريات الدكتور زاهي حواس وزير الثقافة الأسبق، النار على بيع الاثار المصرية في الدول الخارجية، مؤكدا أن تجارة الاثار شيء مرفوض شكلًا وموضوعًا.

وقال حواس، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «المواجهة»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، انه الاثار المصرية كانت تباع رسميا، مضيفا أن في الماضي كنت تذهب للمتحف المصري وتأخد ختم على التمثال، وتسافر به عادي".

طالب عالم المصريات الدكتور زاهي حواس وزير الثقافة الأسبق، بعمل اتفاقيات مع الدولة الأوروبية والخارجية لوقف بيع الأثار المصرية في مزادات.

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