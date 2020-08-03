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اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم 3 أغسطس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد علام
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين  3-8-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو879 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر 


وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 1.002 جنيها إلى 1.005 جنيها  .
  
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 919 جنيها إلى 921 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 877 جنيها إلى 879 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  752 جنيها إلى 753 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 585 جنيها إلى 536  جنيها .

تتراوح سعر الجنيه الذهب 7016 جنيها إلى 7032 جنيها .400ِ ، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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