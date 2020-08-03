مملكة إبليس من لعنة الشياطين وتربية الوحوش حتى بداية فتحي إبليس

طاردت لعنة عدم الإنجاب أهالي حارة حدّق، وذلك بعد خيانته لرضوان (شريف دسوقي) في انقلابه على الأقزام، تلك اللعنة التي تُحرّم الإنجاب إلا من غير أهالي الحارة، لتبدأ معها سُميّة (ناهد السباعي) في البحث عن رجل حتى تقع فريسة لخطة (عبد الوهاب ) من نسل الحسنية - لاستعادة الحارة، وهي الحفاظ على نسل الأقزام حتى يتمكنوا يومًا من الانتقام، ولكن ذلك قبل أن يتعرّف حدّق (أحمد صيام) على الفرنساوية (فيدرا).





بعد أن طردت نساء الحارة حدّق لأنه سبب اللعنة، تعرّف على الفرنساوية، والتي عرضت عليه الانتقام والعودة إلى الحارة مرة أخرى مقابل الزواج منه، وبالفعل قتلت سمية ونرجس ورضوان ابنتيّ حدق وشقيقه، وعاد حدّق إلى الحارة، ليبني معها سورًا حول الحارة يمنع الأقزام من دخولها ومنعهم من أغواء الدنيا ، ويقرّب إليه عائلة رضوان حتى يظلوا تحت مراقبته، والتي ينشأ منها فتحي إبليس (صبري فواز).





ولكن اكتشف فتحي إبليس مخرجًا للهروب من السور دون أن يراه أحد، فأخذ أزهار (غادة عادل) وكاسيا (سلوى خطاب) مع الخواجة (أحمد داوود) وشقيقته داليدا (إيمان العاصي) إلى المولد حتى يتعرف لأول مرة على راقصة المولد حنيّة (رانيا يوسف)، وطبّالها الشيخ رمزي (علاء حسني) ونبدأ معًا نكتشف قصة حارة الجنّة من البداية.





ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

طارق الجنايني هو مؤسس شركة TVision، أنتج أكثر من عشرين مسلسلل تليفزيونيل ناجحل ما بين الكوميدي والأكشن والدراما، من بينهم أبو عمر المصري للنجم أحمد عز، والكوميدي ريّح المدام، والدرامي حكايات بنات،, بجانب النسخة العربية من البرنامج العالمي Saturday Night Live، تعاون مع الكاتب محمد أمين راضي في عدة أعمال تلفزيونية بدايةً من نيران صديقة 2013، العهد (الكلام المباح) 2015، ومؤخرًا مملكة أبليس والذي يُعرض فصله الثاني حصريًا على منصة شاهد بعد نجاح الفصل الأول، ويعمل طارق حاليًا على إنتاج النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير Suits الحاصل على تقييم 8.5 على موقع IMDb، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المسلسل وفريق العمل قريبًا.



