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اقتصاد

اسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 3-8-2020

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:42 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيى

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا لليوم السادس علي التوالي والمحدد في مستهل تعاملات اليوم الإثنين " رابع أيام عيد الأضحي المبارك".

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

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وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو بنك قناة السويس لنحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الاسكندرية" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي، الأهلي الكويتي، بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، عودة، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصرفي الخليحي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.


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