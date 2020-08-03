بـ كاش مايوه.. ريم مصطفى تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

نشرت ريم مصطفى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ريم مصطفى في الصورة بإطلالة صيفية مرتدية كاش مايوه أبيض، ما أعجب متابعيها وعلقوا كالتالي:





-حلو وى اللوك ده

-جميلة فى كل احوالك

-قمر يا فنانة





وعلقت ريم مصطفى على الصورة قائلة: "أدر وجهك إلى الشمس وستسقط كل الظلال خلفك".





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وشاركت ريم مصطفي مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجي.









وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.



