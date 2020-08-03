AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ كاش مايوه.. ريم مصطفى تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:54 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت ريم مصطفى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريم مصطفى في الصورة بإطلالة صيفية مرتدية كاش مايوه أبيض، ما أعجب متابعيها وعلقوا كالتالي: 

-حلو وى اللوك ده
-جميلة فى كل احوالك
-قمر يا فنانة 

وعلقت ريم مصطفى على الصورة قائلة: "أدر وجهك إلى الشمس وستسقط كل الظلال خلفك".

اقرأ أيضًا:


وشاركت ريم مصطفي مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجي.


وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دمك خفيف.. ريم مصطفى تشعل إنستجرام بصورة جديدة لها

بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

عش حياتك.. شاهد ريم مصطفى في أحدث ظهور عبر إنستجرام

بـ قبعة مميزة.. ريم مصطفى بإطلالة صيفية جذابة

بكاش مايوه.. شاهد | أحدث ظهور لـ ريم مصطفى على البحر

ريم مصطفى تبهر متابعيها بصورة جديدة على انستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 1005 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3-8-2020

الصحة العالمية تعلن فشلها أمام وباء كورونا: لا علاج على الإطلاق

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

مع استمرار تعليق الجمعة ..الطائفة الإنجيلية تعلن عودة الصلاة "الأحد"

الشهر المقبل .. بريطانيا تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا

أخيرا استمع إلى النصيحة| رسالة مؤثرة من الإعلامي محمد بركات لـ محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها