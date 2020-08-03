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فن

من قلب البحر.. محمد رمضان يغنى من داخل مركبه الخاص

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:58 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شيماء عبد السلام
يقضى الفنان محمد رمضان عطلته الصيفية بالساحل الشمالى ويحرص على مشاركة متابعيه أجواء رحلته.

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يبحر باللانش الخاص به وهو يتغنى على أنغام أحد أغانيه. 

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى:
-منور يا فنان
-اللهم بارك يا نجم 
- نمبر وان 

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وحقق كليب أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".

عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".

أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى  .. تعاليلى حفلتى على طول.
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🚤🏝

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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