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إنتاج ملايين الجرعات شهريا.. روسيا تنتج لقاحا فعالا لعلاج فيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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عادل نصار
زف الدكتور على إسماعيل، أستاذ العلاقات الدولية، بشرة سارة بشأن حول الوصول إلى لقاح روسي لفيروس كورونا

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهات الصحية و القائمين على الأعمال للحفاظ على الصحة العامة في روسيا الاتحادية، توصلوا إلى لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنه تم إجراء جميع التجارب السريرية الخاصة باللقاح وأعطى نتائج إيجابية، وتم ترخيص هذا الدواء فى وزارة الصحة الروسية، مستدركا أن وزير الصحة الروسي قال أنه سوف يتم إنتاج هذا اللقاح بكميات تصل إلى الآلاف من الجرعات لمعالجة فيروس كورونا .

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أنه من المتوقع فى نهاية العام إنتاج ملايين الجرعات شهريا من اللقاح وتقديمها إلى الشعب الروسي مجانا.

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