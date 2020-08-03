وش السعد .. دهب ترفع شعار كامل العدد .. وتتفوق على شرم الشيخ في الإشغالات السياحية

تفوقت مدينة دهب على شرم الشيخ في معدل الإشغالات والحجوزات السياحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بعد أزمة كورونا العالمية، حيث توافد على مدينة أعداد كبيرة من السياحة الداخلية والسياح الأجانب.





وقد شهدت المدينة عودة وانتعاش لجميع الانشطة السياحة في المحلات والمطاعم والبازارات.





واستمتع السياح المصريون برحلات السفاري والعشاء البدوي والغطس ومحمية أبو جالوم ومنطقة البلوهول وتجولوا علي ممشي دهب السياحي.





وقال محسن جعفر الخبير السياحي بدهب أنه كان هناك إقبال كبير من المصريين والأجانب المقيمين بمصر لقضاء إجازة عيد الأضحى في مدينة دهب حيث الطقس الممتع وتنوع المنتج السياحي علاوة على الأسعار التي تناسب الجميع.





وأشار إلي أن دهب يقبل عليها الشباب وطلاب الجامعة لأن لها طبيعة خاصة تجذبهم فهي مدينة سياحة الشباب.

وأضاف أحمد صابر من السياح المصريين إنه جاء من القاهرة ولم يجد حجز في الفنادق وأقام في المخيمات الصغيرة لأنه يبقى طوال اليوم بتجول في مدينة دهب ويمارس الأنشطة السياحية المتنوعة.





وأضاف ابراهيم سليمان عضو جمعية رجال أعمال دهب إن دهب تلقي قبول المصريين ويصفوها بان "دمها خفيف" مثل المصريين فلذلك يكون عليها اقبال من كافة الفئات من المصريين وخاصة الشباب.





وأكد مصدر بغرفة المنشآت الفندقية إن الإشغالات السياحية في دهب تعدت كل التوقعات بسبب إقبال المصريين عليها مشيرة إلي انها كاملة العدد للفنادق والمخيمات التي تم التصريح لها باستقبال نزلاء طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



