AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وش السعد .. دهب ترفع شعار كامل العدد .. وتتفوق على شرم الشيخ في الإشغالات السياحية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:54 م
دهب
دهب
Advertisements
ايمن محمد
تفوقت مدينة دهب على شرم الشيخ في معدل الإشغالات والحجوزات السياحية خلال عطلة عيد  الأضحى المبارك بعد أزمة كورونا  العالمية، حيث توافد على مدينة أعداد كبيرة من السياحة الداخلية والسياح الأجانب.

وقد شهدت المدينة عودة وانتعاش لجميع الانشطة السياحة في المحلات والمطاعم والبازارات.  

واستمتع السياح المصريون برحلات السفاري والعشاء البدوي والغطس  ومحمية أبو جالوم ومنطقة البلوهول  وتجولوا علي ممشي دهب  السياحي.

وقال محسن جعفر الخبير السياحي  بدهب أنه كان هناك  إقبال كبير من المصريين والأجانب المقيمين بمصر لقضاء إجازة عيد الأضحى في مدينة دهب  حيث الطقس الممتع وتنوع المنتج السياحي علاوة على الأسعار التي تناسب الجميع.

وأشار إلي أن دهب يقبل عليها الشباب وطلاب الجامعة لأن لها طبيعة خاصة تجذبهم فهي مدينة سياحة الشباب.
 
وأضاف أحمد صابر من السياح المصريين  إنه جاء من القاهرة  ولم يجد حجز في الفنادق وأقام في المخيمات الصغيرة لأنه يبقى طوال اليوم  بتجول في مدينة دهب ويمارس الأنشطة السياحية المتنوعة.

وأضاف ابراهيم سليمان عضو جمعية رجال أعمال دهب إن دهب تلقي قبول المصريين  ويصفوها بان "دمها خفيف" مثل المصريين  فلذلك  يكون عليها اقبال من كافة الفئات من المصريين  وخاصة الشباب.

وأكد مصدر بغرفة المنشآت الفندقية إن الإشغالات السياحية في دهب  تعدت كل التوقعات  بسبب إقبال المصريين عليها  مشيرة إلي انها كاملة العدد للفنادق والمخيمات التي  تم التصريح لها باستقبال نزلاء طبقا للإجراءات  الاحترازية  لفيروس كورونا.

اقرأ أيضا : 
وش السعد .. دهب ترفع شعار كامل العدد .. وتتفوق على شرم الشيخ في الإشغالات السياحية
وش السعد .. دهب ترفع شعار كامل العدد .. وتتفوق على شرم الشيخ في الإشغالات السياحية
وش السعد .. دهب ترفع شعار كامل العدد .. وتتفوق على شرم الشيخ في الإشغالات السياحية
وش السعد .. دهب ترفع شعار كامل العدد .. وتتفوق على شرم الشيخ في الإشغالات السياحية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيعة خلابة..رأس أبو جالوم بدهب واحة للاستجمام ..شاهد

45 % نسبة الإشغالات .. وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بفنادق دهب ونويبع

خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ

شاهد.. أول احتفال بـ العيد على ممشى أهل مصر

صعود جبل موسى.. الاثار والمحميات الطبيعية تجذب زوار جنوب سيناء في عيد الأضحى

الزحام سيد الموقف.. تدفق الأتوبيسات السياحية على شرم الشيخ.. ومناشدات لسرعة إجراءات الدخول

ترشيحاتنا

7 مواقف تكشف عن الوجه الحقيقي لمرتضى منصور

أخبار الرياضة| حسم مستقبل جوهرتي الأهلي.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم جديد من بيراميدز.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مدرب الإنتاج الحربي الجديد: لم أتردد في العودة لمنصب الرجل الثاني

ماذا يفعل من فاتته الصلاة ودخل وقت صلاة جديدة؟.. دار الإفتاء تجيب

مصير الأهلي والزمالك.. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. إليك طريقة عمل عجينة البان كيك

رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 4a.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

يقوي المناعة ويمنع الجلطات .. جمال شعبان ينصح بتناول نوعين من العصائر يوميا