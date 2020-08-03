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فن

فستان أخضر مشجر.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور على شاطئ البحر.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:57 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز برفقة اصدقائها بإطلالة صيفية  عل البحر  مرتدية فستان اخضر مشجر  ، وتركت خصلات شعرها البنية بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

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وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري. 


وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.
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