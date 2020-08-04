في الأسبوع العالمي لها.. كل ما تحتاجين معرفته عن الرضاعة الطبيعية أثناء الوباء



على حياتنا ونظام الرعاية الصحية فحسب، بل طرح أيضًا العديد من التحديات غير المسبوقة، بما في ذلك للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة لم يتغلب وباء كورونا











عندما نتحدث عن الأطفال حديثي الولادة ، يصبح حليب الثدي دائمًا موضوعًا حتميًا، ويلعب حليب الثدي دورًا مهمًا في منع العدوى التي تهدد الحياة والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تقليل العبء على نظام الرعاية الصحية، كما يقول الخبراء.

















لكن هناك العديد من الأسئلة التي تلوح في هذه الحالة بالذات على الرغم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومختلف المنظمات التي توصي بالرضاعة الطبيعية بشكل لا لبس فيه، يشير الدكتور شاليني شيكو، طبيب الأطفال في مستشفى فورتيس لا فام، بنغالور، إلى أنها تضيف أن "الترويج وتوزيع بدائل لبن الرضع وزجاجات الرضاعة أثناء جائحة Covid-19 أمر ضار ويجب إدانته.









لم تكتشف الأبحاث حتى الآن "فيروس كوفيد النشط المختص بالنسخ المتماثل" في حليب الثدي، ومع ذلك، فقد كشفت أدلة محدودة عن خيوط من الحمض النووي الريبي الفيروسي في لبن الأم، وهي غير قادرة على التسبب في عدوى في الجنين، وبالتالي "فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق المخاطر المحتملة لانتقال المرض والمرض المرتبط بـ Covid19"، حسب طبيب الأطفال.









كيف يمكن للنساء المصابات بـ COVID 19 المشتبه به أو المؤكد إرضاعهن بأمان؟





وقال: "على الرغم من أن الفيروس لا يمر عبر حليب الأم، هناك فرصة للانتشار من خلال قطرات ملامس الجهاز التنفسي، والتي يمكن التقليل منها إذا لوحظت تدابير الوقاية والسيطرة على العدوى المناسبة، وبالتالي، من المهم غسل يديك بشكل متكرر جنبًا إلى جنب مع استخدام مطهر كحولي قبل لمس الطفل".











يقترح الطبيب أيضًا التأكد من أنك ترتدي قناعًا حتى عند الرضاعة الطبيعية لمنع انتشار العدوى عبر قطرات الجهاز التنفسي. من المهم أيضًا التأكد من تطهير جميع الأسطح التي تلمسها الأم بانتظام.









ماذا لو كانت الأم مريضة جدا ولا يمكنها الرضاعة؟





ويضيف: "السيناريو المثالي هو التدرب على الإقامة، أي التأكد من وجود الطفل والأم في نفس الغرفة، بجانب بعضهما البعض، في جناح مخصص لـ COVID بعد الولادة، لضمان الرضاعة الطبيعية الحصرية ودون عوائق"، ومع ذلك، يوضح الطبيب أن هذه العملية لا يمكن تنفيذها إلا عندما تكون الأم مصابة بـ COVID، ولكنها ليست مريضة بشكل خطير.







