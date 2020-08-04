أستاذ ميكروبيولوجي: لو فرد واحد في مول مريض بـ كورونا سيعدي كل الزوار|فيديو

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ ميكروبيولوجي، إن الأمراض التنفسية تنتقل من شخص لأكثر من خمسة أشخاص لذلك أعداد الإصابة ترتفع، لافتًا إلى أن هناك عوامل تساعد على انتشار الفيروس منها درجات الحرارة وعدم الالتزام بقواعد الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، لافتًا إلى أن درجة الحرارة التى تتراوح ما بين 20 إلى 25 تعتبر درجة حرارة مثلى لانتقال الفيروس وانشاره.









وأضاف أستاذ ميكروبيولوجي، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن لو فرد واحد داخل المول مريض بفيروس كورونا يعدى كل الموجودين فى الفيروس لنه ينتقل عن طريق التكييف المركزى لباقى زوار المول، مشيرًا إلى أن الفيروس لا يمكن أن ينتقل فى الهواء الطلق طالما لا يوجد تكدس والالتزام بالتباعد الاجتماعى.









وتابع أن فرص انتقال فيروس كورونا بينا لاشخاص فى الهواء الطلق صفر، أو على الشواطئ لأن الفيروس يموت فى درجة الحرارة العالية، منوهًا أن فرض إرتداء “الكمامة” ساعد في إنخفاض إعداد الإصابات بكورونا في مصر، مشددًا على أن غرامة عدم ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات عملت على تراجع اعداد الاصابة بفيروس كورونا.





وأوضح ان الفيروس لا يرى بالعين المجردة ولكنه قوى، مشيرًا إلى أن أوروبا كانت بؤرة لانتشار فيروس كورونا وانتقل بشكل طفيف لافريقيا وحاليا البؤرة موجودة فى أمريكا الشمالية، مشدداُ إلى أن فيروس كورونا مؤذ جدًا لأصحاب الامراض المزمنة.