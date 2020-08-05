استغلالي.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون محمد رمضان بعد دعمه لـ لبنان

أثارت تعزية ومواساة الفنان محمد رمضان للشعب اللبناني، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن العشرات من القتلى والجرحى، جدلاً واسعًا، ونال انتقادات لاذعة من متابعيه، بسبب صورة أرفقها مع التعزية.





ونشر رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لفتاة لبنانية تحمل لافتة مكتوب عليها "بنحبك يا محمد رمضان نمبر وان".





وعلق على الصورة قائلا: "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقما".





واعتبر رواد التواصل الاجتماعى صورة الفتاة والتى تحمل لافتة مكتوباً عليها اسمه صورة استفزازية، وترويجًا لما يطلقه على نفسه "نمبر وان"



