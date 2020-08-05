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فن

خضعت لعملية جراحية 6 ساعات.. شقيقة نادين نجيم تكشف تطورات حالتها الصحية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:41 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
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شروق حمدى
كشفت الاعلامية اللبنانية ريما نجيم آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اللبنانية نادين نجيم بعد تعرضها للإصابة ونقلها للمستشفى؛ نظرًا لقرب منزلها من موقع الانفجار الأليم الذى هز أرض مرفأ بيروت، مساء أمس. 

وأوضحت ريما نجيم عبر صفحتها على موقع التغريدات "تويتر" أن نادين نسيب نجيم تأذت من الانفجار وتم نقلها للمستشفى وأجريت عملية جراحية ناجحة، حيث غردت قائلة: "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات وهي حاليًا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريبًا بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها".

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وكانت طالبت الاعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك"، بالدعاء لـ نادين نجيم. 

وكتبت رضوى الشربينى: "نادين نجيم فى المستشفى .. ادعولها ".

وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


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