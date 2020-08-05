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أخبار البلد

تعرف على اختصاصات الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

ننشر اختصاصات الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، و التى حددها القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة .

ونصت المادة 38 من القانون على أن تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي: اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية ، وتعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه ، وإقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

كما تضمنت اختصاصاتها إعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة ، ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته ، وإصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.


وللجمعية العمومية، بموافقة ثلثي أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة ، والنظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

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