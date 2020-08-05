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بعد انفجار بيروت..فرنسا ترسل أطباء ومساعدات إلى لبنان..فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:52 ص
فرنسا ترسل أطباء
فرنسا ترسل أطباء ومساعدات إلى لبنان
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية الآن ، فيديو أفادت فيه أن فرنسا ترسل أطباء ومساعدات إلى لبنان.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال "مساعدات" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للوقوف إلى جانب لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وقال ماكرون عبر "تويتر"، الثلاثاء: "أعبر عن تضامني الأخوى مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي أسفر عن قدر كبير من الضحايا والأضرار هذا المساء في بيروت. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما".

أضاف أن "مساعدات وإمكانات فرنسية سيتم إرسالها" إلى لبنان، فضلا عن "أطنان من المعدات الطبية" ، وأوضح الرئيس الفرنسي أن "أطباء طوارئ سيصلون أيضا إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات" هناك.

وفي أحدث حصيلة ضحايا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 78 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 3700، في انفجارين متتالين ضربا مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية، وأثارا حالة هلع وتسببا بدمار كبير في بيروت وأنحائها.

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