خدنا الإجازة.. فرحة كبيرة لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بعد ٤٥ يوما امتحانات









عبر طلاب وطالبات الثانوية الازهرية عن فرحتهم لانتهاء الامتحانات بالابتسامة والتقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض امام لجنة معهد طور سيناء الازهري

وقد كان ختام الامتحانات مسك في مادة التفسير حيث جاء الامتحان في مستوي الطالب المتوسط

وقال آن قدري إن طلبة الثانوية الازهرية ظلوا علي مدار شهر ونصف تحت ضغط الامتحانات التي لم تاتي سهلة كما قالوا ولم تخرج من الصعوبة في ظل الضغط العصبي لفيروس كورونا ومخاوفة قائلة " عملنا اللي علينا والباقي علي الله "

واضافت مريم عبد الواحد من معهد فتيات طور سيناء إن الامتحانات كانت طويلة في ظروف غير عادية مشيرة إلي ان مادة التفسير جاء متوسطة وتنتمي إن يكلل الله مجهودها وتعبنا بالنجاح



