نجا أحدهما.. غرق شاب أثناء إنقاذ آخرين من مياه مصيف جمصة

لقى شاب مصرعه غرقا نتيجة شهامته خلال قيامه بمحاولة إنقاذ شابين من الغرق في شاطئ مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية.





حيث تمكن من إنقاذ أحدهما وعندما حاول انقاذ الثانى غرقا سويا فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثتين.





وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بغرق شابين داخل مياه شاطئ مصيف جمصة.





وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان رضا محمد رمضان محمد 16 عاما ومقيم قرية كفر الأبجر التابعة لمركز نبروه شاهدا شابان يغرقان بمصيف جمصه فسارع باتجاهما وتمكن من إنقاذ أحدهما وعندما حاول انقاذ الثانى ويدعى أحمد عبد السلام السعدني 17 عاما من الناصرية مركز سمنود بمحافظة الغربية غرقا سويا .





فيما تمكنت فرق الإنقاذ البحري بمساعدة الغواص هشام الشوبكي كبير مدربى الغوص وعضو الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ من انتشال الجثتين ونقلهم إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .