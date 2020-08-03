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حوادث

انتشال جثمان شاب غرق في مياه ترعة المنصورية بالدقهلية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت اليوم قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية  من انتشال جثمان شاب غرق فى مياه ترعة المنصورة بمنطقة سندوب جرفه التيار اثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو .

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا  يفيد بورود بلاغ من اهالى منطقة سندوب يفيد بغرق شاب في مياه ترعة المنصورية. 

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ تبين أن الشاب يدعى عمر ابراهيم حسن ومقيم سندوب وانه نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو الا ان التيار جرفه . 

فيما تمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثمان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباخطار النيابة العامه امرت بتسليمه  لاهله و التصريح بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية . 
انتشال جثمان شاب غرق في مياه ترعة المنصورية بالدقهلية
انتشال جثمان شاب غرق في مياه ترعة المنصورية بالدقهلية
انتشال جثمان شاب غرق في مياه ترعة المنصورية بالدقهلية
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