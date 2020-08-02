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حوادث

جريمة بشعة.. زوج يقتل عروسه بمساعدة والدته في الدقهلية بعد 25 يوم زواج

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شهدت عزبة عامر بمنشية عبد الرحمن، التابعة لمدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، جريمة قتل بشعة، حيث قام زوج بقتل زوجته بعد 25 يوما فقط من زواجهما، بمساعدة والدته، بسبب خلافات بينهما.


وتزوج شعبان. ا. ا من عروسه رضا، منذ 25 يوما، وعقب زواجهما بعدة ايام ، نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته فى حياتهما وقرر الزوج أن تقوم الزوجة بخدمة والدته ولم تعترض ووافقت ولكن الأم كانت تأخذ اغراضا من " النيش" الخاص بها دون استئذانها واستمرت المشادات الخفيفة بين العروسين بسبب والدة الزوج.


وبمجرد أن قامت الزوجة بالشكوى لزوجها انهال عليها بالضرب  وسمعت والدته صراخها فساعدته فى التعدى عليها، وبعد دقائق من الضرب المبرح من الزوج لزوجته بمساعدة والدته، لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة وقرر الاثنان القاءها من البلكونه وابلاغ اسرتها انها سقطت منها.


وتبين من تقرير الطب الشرعى أن الزوجة بها اصابات نتيجة ضرب وأقر بذلك سائق توك توك شهد الواقعة، فيما تواصل النيابة التحقيق مع المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.
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