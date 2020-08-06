لمراجعة الإجراءات الاحترازية.. محافظ القليوبية يتفقد مقر اللجنة العليا واللجان الفرعية لمجلس الشيوخ

اجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية شملت المرور علي مقر اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بستاد بنها الرياضي للتاكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين علي تنظيم العملية الانتخابية.





ووجه المحافظ بتجهيز الاستاد اداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم علي البوابة الرئيسية وعلي البوابات الفرعية وعمل الاستعدات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار بالاضافة الي عمل صيانة لجميع لمبات الكهرباء واجهزة التكييف وتجهيز دورات المياه.





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كما كلف المحافظ رئيس المدينة بتوفير كافة الامكانيات لتجهيز المكان واعمال النظافة والتنسيق مع المرور لعمل حملة لمنع انتظار اي سيارات امام اللجان والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل اي عقبات .





وتابع المحافظ الجولة بتفقد المقار الفرعيه بعدد من المدارس، بدائها بتفقد مدرسة بنها الثانويه للبنات حيث استاء من تدني مستوي النظافة وعدم جاهزية المدرسة لاستقبال السادة اعضاء اللجنة وعلي الفور اصدر المحافظ قرارا باقالة مدير المدرسة لاهمالة في مهام عمله وعدم القيام بها علي الوجه الاكمل.





كما تابع الجولة بتفقد لجان مدارس بنها الثانوية للبنين ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ومدرسة سعد زغلول ومدرسة بن خلدون ومدرسة 25 يناير ومدرسة الامام محمد عبده حيث وجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون علي مستوي عال من النظافة لاستقبال اعضاء اللجان.





وأكد المحافظ خلال الجولة علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الاستاد، والذي يستخدم لتسليم المظاريف للجان الفرعية وإجراء عملية فرز أصوات الناخبين، بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.





كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ ومراجعة المقرات الانتخابية، والتأكد من سلامة مداخل المقرات وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق مشددًا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بصورة يومية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع والتاكد من النظافة الدورية والمستمرة لدورات المياه بالاضافة الى توفير سيارة اطفاء واسعاف قريبة من المقرات الانتخابية.



