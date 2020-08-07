ملكة جمال روسيا.. حكاية تيا أول طفلة مصرية تحصد اللقب





حققت الطفلة تيا حمدي حسن المصرية الروسية نجاحًا كبيرًا علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصلت علي أكثر نسب مشاهدة علي قناة اليوتيوب في البرامج التي دُعيت لها بلغت أكثر من 15 مليون مشاهدة حسبما أكد والد الطفلة .





ولفت والد الطفلة أن ابنته " تيا " والمتوجه بلقب ملكة جمال روسيا وهي أول عربية مصرية تتوج بهذا اللقب في تاريخ روسيا ليست كأي طفلة من بنات جيلها وقد تم تكريمها من قبل مدرسة المواهب الروسية الملتحقة بها " بنام " الأون لاين " وفي انتظار استعادة حركة السياحة والسفر بين روسيا وشرم الشيخ للذهاب الي روسيا ليتم تكريمها رسميًا حيث إنها أول طفلة على مستوى العالم تحقق أعلى نسب مشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي " اليوتيوب " ما دفع الصحافة والإعلام الروسي للاحتفاء بها عبر صفحات الصحف والمجلات .





كانت تناولت وسائل الإعلام المصرية قصة " تيا " عقب حصولها علي لقب ملكة جمال أطفال روسيا ما دفع الإعلام الروسي للاحتفاء بها وتكريمها .





يقول حمدي حسن والد الطفلة أن " تيا " من الأطفال النادر وجودهم في هذا الزمان حيث تحرص علي إيقاظنا مبكرا للتريض من خلال تمارين الجري والمشي والاستمتاع بدفء الشمس لمدة ساعة بعدها تحرص علي ممارسة السباحة لمدة نصف ساعة بعدها تأخذنا لنتوجه إلي تناول طعام الإفطار المكون من السلاطات والألبان التي تعطي ما يحتاجه الجسم من الفيتامينات والبروتين ثم تقوم بالتجول نهارا في مختلف أرجاء شرم الشيخ .





أوضح والد الطفلة " تيا " أنها تحرص علي ارتداء الأزياء التي تعبر عن آصاله وعراقة المصريين منها الأزياء البدوية والريفية والسكندرية وتصر علي التقاط الصور بها .