مرشحو مجلس الشيوخ بجنوب سيناء يطلقون حملاتهم الدعائية|صور

بدا مرشحو انتخابات مجلس الشيوخ المعركة الانتخابيه بعد انتهاء فترة الطعون بالتربيطات مع القبائل البدوية في مدن المحافظة علاوة علي الدعاية علي مواقع التواصل الاجتماعي لضيق فترة الدعاية الانتخابية وخاصة إن المحافظة متراميه الاطراف من رأس سدر حتي مدينة طابا الحدودية.





وقد نظم حزب مستقبل وطن اول مؤتمر انتخابي لمرشحيه جيفارا الجافي مرشح القائمة وعلي عطوة مرشح مستقبل وطن فردي بطور سيناء، مطالبين مواطني جنوب سيناء بالتصويت لحزب قوي يستطيع ان يقدم خدمات المواطنين من الكتلة العدديه لنوابه .









وقد بدا انصار الشيخ عبد الحليم الجمال مرشح حزب النور دعاية مكثفة علي مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامجه الانتخابي وما قدمه خلال دورته الاولي الانتخابيه الاولي في مجلس الشوري وكعضو في البرلمان العربي سابقا.





كما قام انصار الجمال بالدعاية له عبر مكبرات الصوت وتهنئة المواطنين بعيد الاضحى المبارك مرددين شعاره " عين علي الوطن والاخري علي جنوب سيناء ".





ينافس الجمال بقوة المرشح صالح حميد ابن قبيلة المدينة والذي يملك كتلة تصويتيه في خليج العقبة وسانت كاترين رغم وجود مرشح آخر معه من قبيلة المدينة الشاب موسي فراج الذي يخوض الانتخابات لاول مرة .





ويعتمد المرشح صلاح ربيع عضو مجلس الشعب السابق علي دعم قبيلته الكبيرة " القرارشة " في طور سيناء وخليج السويس ودعم انصاره القدامي في رأس سدر وكتلته التصويتيه في ابورديس ووادي فيران والطور بالإضافة لخبرته الطويلة في الانتخابات فقد سبق له دخول مجلس النواب مرتين.

ومازال حزب مستقبل وطن يعتمد علي الحشد القوي من اعضائه في جميع المدن والتربيط مع القبائل لخوض معركة الإعادة مع احد المرشحين الاربعة .





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