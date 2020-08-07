أهم الأخبار .. تحذير للمصريين بسبب كورونا .. النار تحاصر العالم .. صفعة جديدة لـ تركيا

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR
أصدر الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر " اقرأ المزيد " .
استمرارا للسلوك التركي المستفز وتدخلها في شؤون البلاد، زعمت وزارة الخارجية التركية أن الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية في حكم العدم بالنسبة لأنقرة " اقرأ المزيد " .
لم تكد تهدأ لبنان من انفجار بيروت الضخم، حتى بدأت شرارة الحرائق تصل إلى عدة مدن وعواصم عربية وأجنبية، ليصبح هذا الأسبوع هو أسبوع الحرائق بامتياز " اقرأ المزيد ".
انتهت أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز" اقرأ المزيد ".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة " اقرأ المزيد ".
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة بتهنئة جموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار" اقرأ المزيد " .